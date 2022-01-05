تمثال لأول امرأة حازت الدكتوراه في إيطاليا يثير الجدل

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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أثار اقتراح نصب تمثال لأول امرأة حاصلة على درجة دكتوراه إلى جانب 78 شخصية من الذكور، الجدل في إيطاليا. وحصلت إيلينا كورنارو بيسكوبيا على درجة الدكتوراه بالفلسفة في جامعة بادوفا عام 1678، لكنها لم تدرج ضمن تماثيل ساحة براتو ديلا فالي، في أواخر القرن الـ 18.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، كان يزين الساحة البيضاوية 88 تمثالاً، كلها تماثيل تحتفي برجال، وتم استبدال ثمانية منها بمسلات، وبقيت ركيزتين فارغتين. ورغم وجود تمثال لبيسكوبيا في جامعة بادوفا، تقدم اثنان من المستشارين المحليين باقتراح للاحتفاء بيسكوبيا على إحدى هاتين الركيزتين.

وبمجرد تقديم الاقتراح، أفاد منتقدوه أن وضع تمثال بيسكوبيا سيكون «خارج السياق مع تاريخه»، ورفض أستاذ التاريخ في جامعة بادوفا ذلك قائلاً: «نقل النصب التذكارية كما لو أنها كتل ليغو لعبة خطيرة وغير ذكية».