سائقون عالقون منذ 24 على طرق بأمريكا بسبب العاصفة

المصدر: أ ف ب

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كان الكثير من السائقين صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي عالقين على طريق سريع في شمال شرق الولايات المتحدة وقد أمضى بعضهم حوالي 24 ساعة في سياراتهم بسبب عاصفة غطت المنطقة بالثلوج وأدت إلى سقوط الكثير من الأشجار.

وكان جزء من الطريق السريع "أي-9" على امتداد 86 كيلومترا المؤدي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مغلقا اليوم الثلاثاء فيما تحاول السلطات فتح الطرقات التي تعطلت فيها حركة السير بسبب سقوط أشجار وتوقف شاحنات وتراكم الثلوج وانتشار الجليد.

وقال مسؤول في وزارة النقل في فيرجينيا في بيان "ندرك أن الكثير من المسافرين وجدوا أنفسهم عالقين على الطريق السريع في الساعات ال24 الأخيرة" مشددا على أن "الوضع غير مسبوق".

وروى مواطن أمريكي يدعى جيف عبر إنستغرام "نحن عالقون منذ 12 ساعة في هذا المكان". ولم تسمح الشمس التي حلت مكان العاصفة بتحرير الشاحنات العالقة حوله.

وروى هذا الرجل انه علق ليل الاثنين الثلاثاء بين شاحنتين وقطع 40 كيلومترا في غضون 12 ساعة. وقال لمتابعيه "الوضع لا بأس به لدينا بعض المواد الغذائية والمياه" في السيارة.

وكان السناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا تيم كاين بين السائقين العالقين على محور الطرقات هذا.

وكتب في تغريدة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي مع صورة لسيارته العالقة وراء ثلاث شاحنات "بدأت رحلتي (باتجاه واشنطن) التي تستغرق عادة ساعتين في الأمس عند الساعة 13,00. وبعد 19 ساعة على ذلك لا زلت بعيدًا عن الكابيتول" مقر البرلمان الأمريكي.

وقال كاين وهو حاكم فيرجينيا السابق والذي ترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب هيلاري كلينتون في عام 2016 "أطلب من الجميع أن يكونوا حذرين".

عائلات

وروى كايل أولاند وهو رب عائلة عبر إنستغرام "لقد نمنا في سيارتنا وسط البرد الشديد" مع تدني الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر موضحا انه عالق "منذ حوالى 24 ساعة" على الطريق السريع مع زوجته وطفليه.

وتمكنت العائلة في نهاية المطاف من اللجوء إلى منزل أحد الأشخاص قرب المخرج الأقرب إلى سيارتهم بعدما قطعوا مشيا مسافة خمسة كيلومترات. وأضاف "لا نعرف متى سنتمكن من المغادرة".

وروى جيف ديفيدي الصحافي في محطة "سي بي أس" ومقره في فلوريدا عبر تويتر أنه عالق منذ اكثر من 20 ساعة وانه لم ير أيا من عمال صيانة الطرقات السريعة أو الجرافات خلال 12 ساعة.

وكتب الحاكم الحالي للولاية رالف نورثام في تغريدة "ينبغي على كل سكان فيرجينيا الاستمرار بتجنب الطريق أي-95" مؤكدا أن فرقه عملت "طوال الليل" وتواصل جهودها لفتح الطريق السريع.

وتعمل الدولة والسلطات المحلية على استحداث مراكز إيواء مدفأة للسائقين العالقين.

أدت العاصفة التي هبت الاثنين إلى سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها عشرين سنتمترا تقريبا ما تسبب بشل العاصمة واشنطن فيما علق الرئيس جورج بايدن نصف ساعة في الطائرة الرئاسية.

ولا تزال 272 ألف أسرة الثلاثاء محرومة من التيار الكهربائي فضلا عن عشرات الآف الأخرى في ولاية ميريلاند المجاورة على ما أفاد الموقع المتخصص Power outage.