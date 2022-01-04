أول صور للمتهمين بقضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة في مصر

المصدر: البيان

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نجحت مديرية أمن الغربية في مصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

ونشرت صحيفة اليوم السابع، صور الشابين المتهمين في قضية الصور المفبركة الطالبة بسنت خالد بنت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، والتي أنهت حياتها نتيجة تعرضها للابتزاز من قبل شخص من القرية يريد أن يقيم علاقة معها عن طريق تهكير هاتفها الشخصي وسرقة صور شخصية منه.

وتبين أن أحد المتهمين طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهمين من أبناء القرية التي تعيش بها، وأن أحدهما يقيم مع والدته بعد انفصالها، عن والده منذ 10 سنوات.

وشهدت قرية كفر يعقوب، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، اختفاء المتهمين وأسرهما، من القرية بعد وفاة الفتاة، وتحرك أسرتها لتحرير محضر بتهمة التشهير بابنتهم، خوفا من بطش الأهالي بهم، بعد انتشار الواقعة، وكشف الفعل الفاضح للمتهمين.

وكشف مصدر مقرب، أن واقعة الطالبة بسنت خالد، ليست الأولى من نوعها داخل القرية، حيث تبين أن المتهمين، لديهما الخبرة في تركيب، وفبركة الصور والفيديوهات، واختراق الحسابات الشخصية، ويوجد في القرية فتيات، تعرضن لمثل تلك الابتزازت من المتهمين نفسيهما، ستكشف عنها التحقيقات، خلال الأيام المقبلة.

وقال خطيب شقيقة الضحية، إنها كانت تأخذ درسا في إحدى المواد الدراسية يوم الجمعة الذي حدثت به الواقعة، وحرصت على الذهاب مبكرا إليه، من أجل العودة والجلوس معه إذ كان دائما يذهب إلى منزلهم ليقضي هذا اليوم معهم.

وأوضح أن بسنت تناولت حبة حفظ الغلال بعد صلاة الجمعة مباشرة إذ كانت في حالة نفسية سيئة للغاية، بعد أن تنمر عليها المدرس أمام زملائها الشباب والبنات، بقوله: "ما انتي شاطرة أهوه.. بقيتي ترند زي ترند شيماء"، وهو ما أثار استيائها بعد أن ضحك الجميع.

وأضاف، أنها شعرت بنوع من السخرية دون أن تفهم ما السبب أو الدافع وراء تلك الجملة، وبالاستفسار من بعض زميلاتها، تبين أن هناك صورا وفيديوهات غير أخلاقية لها، متداولة مع عدد من شباب القرية.

ولفت إلى أن بسنت عادت إلى المنزل في حالة من الانهيار والبكاء، في الوقت الذي كان الناس يذهبون فيه إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، ومن بينهم والدها، متابعا: "ثم فوجئنا جميعا بتناولها حبة حفظ الغلال وقت صلاة الجمعة، تاركة رسالة مكتوبة بخط يدها في كتبها الدراسية، وأثناء عمل الإسعافات لها قالت: أنا بنت محترمة، وأوضحت أن بعض الشباب حاولوا التقرب منها في الكلام والتعرف عليها وأن يكون بينهم أمور حب، غير أنها رفضت فكان رد أحدهم: هجيبك الأرض، وكان هذا الأمر قبل الواقعة بنحو 5 أيام".

وأشار إلى أن بسنت "لم تعط إلى كلامه أي اهتمام حتى يوم الواقعة وتنمر المدرس عليها داخل الدرس"، منوها إلى أنها فوجئت بوجود صور وفيديوهات مفبركة لها على أجهزة بعض الهواتف المحمولة مع عدد من شباب القرية، وهو دفعها إلى التخلص من حياتها، تاركة رسالة تؤكد فيها براءتها.