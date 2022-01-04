الأردن ..كشف سبب وفاة الطالبة الجامعية في معان

المصدر: البيان

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كشف مدير مركز الطب الشرعي الوطني بالأردن، الدكتور رائد المومني، أن تشريح جثمان الطالبة المتوفاة بجامعة الحسين بن طلال، أظهر أنها كانت تعاني من نقص التروية وتغيير بالشرايين التاجية.

ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن الدكتور المومني، مساء أمس الاثنين، أنه ظهرت عليها أيضا علامات الالتهاب الرئوي المزمن. وأضاف أنه في هذه الحالات المرضية تكون أسباب الوفاة بعدم وصول كميات كافية من الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس. وأشار إلى أن شرايين الفتاة كانت أصغر حجما لهذا العمر.

وتابع أن نتائج التشريح الأولية أظهرت أن الطالبة كانت تعاني من تشوه خلقي في الشريان التاجي، مضيفا أن مركزه قام بسحب عينات من الطالبة لفحصها في مختبر الأنسجة، وذلك لصدور التقرير النهائي للتشريح.

ولفت إلى ان المركز قام بتسليم جثمان الطالبة لذويها لدفنها، بعد الانتهاء من عملية التشريح، وسحب العينات منها.