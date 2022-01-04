حيلة ماكرة من لصوص سرقوا أموال المترددين على ماكينات الصراف الآلي

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، عن حيل جديدة وأساليب احتيالية للصوص أمام ماكينات الصرف، يستغلون كبار السن والأشخاص الذين ليس لهم دراية بالتعامل مع ماكينات الصرف وسرقة أموالهم عن طريق الخداع.

وتمكنت، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في مصر، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمغافلة عملاء البنوك المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم، وفقا لبوابة الأهرام.

حيلة اللصوص

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من مسؤولي أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بمغافلة عملاء البنك أمام ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من حساباتهم من خلال تحويلها لحساب آخر باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم دون علمهم.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية - مقيم بالمنيا، من خلال قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وخاصة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي.

وكشفت التحقيقات الأولية، إيهام المتهم ضحاياه، بمساعدتهم في إجراء عمليات السحب باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وقيامه بمغافلتهم وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حساب آخر خاص بشقيقه باستخدام بطاقاتهم دون علمهم، وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من 19 عميلا من عملاء البنوك.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتمكنت من ضبط المتهم عقب تكرار البلاغات وسقوط ضحايا للمتهم وخاصة من كبار السن، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.