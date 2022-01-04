الأزهر يعلق على حادثة انتحار "بسنت" التي هزت مصر

المصدر: البيان

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بعد الواقعة المفجعة التي هزت الرأي العام المصري، وراح ضحيتها فتاة بعمر الزهور، إثر فبركة أحد الشباب صور لها لتهديدها، علق الأزهر الشريف على مثل هذه الجرائم، قائلا إن "ابتزاز الناس بالصور المزيفة إفك وبهتان محرم".

وتعليقا على الواقعة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن "اتهام الناس بالباطل، والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان، جريمة لا إنسانية خبيثة، قرنها الله -في النهي عنها- بعبادة الأصنام".

وكانت قصة بسنت، ابنة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قد أثارت ضجة واسعة في مصر، كونها انتحرت بعد أن فشلت محاولاتها في إقناع ذويها بأن الصور التي وزعت عليهم من قبل شاب مفبركة.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن شابا حاول ابتزاز بسنت لدفعها للتعرف عليه، وركّب وجهها على صور خليعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تداول صورة لرسالة قيل إن بسنت كتبتها قبل انتحارها، موجهة الحديث لوالدتها، قائلة: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش (لست) البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسما بالله دي ما أنا (ليست أنا)".

وتابعت: "أنا يا ماما بنت صغيرة مستاهلش (لا تستحق) اللي بيحصلي ده، أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".