بدلاً من الماء.. السماء تمطر سمكا في أمريكا!

المصدر: البيان

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شهدت مدينة تيكساركانا في ولاية تكساس الأمريكية ظاهرة جوية غريبة، بعد سقوط أسماك صغيرة من السماء قبل أيام من الآن، مع هطول الأمطار.

وقالت سلطات المدينة الأمريكية على حسابها الرسمي في «فيسبوك»: «2021 تبتعد عن كل الحيل بما في ذلك تمطر الأسماك في تيكساركانا».

وأضافت: «المطر الحيواني هو ظاهرة تحدث عندما تنجرف الحيوانات المائية الصغيرة مثل الضفادع وسرطان البحر والأسماك الصغيرة في مجاري المياه.. التي تحدث على سطح الأرض، ثم تمطر في نفس وقت هطول الأمطار».

وأردفت: «بالرغم من أنه غير شائع، إلا أنه يحدث، كما يتضح في عدة أماكن في تيكساركانا اليوم.. لذا، أرنا صورك السمكية! ورجاء، من أجل الجميع، دعونا نبدأ 2022 بهدوء قدر الإمكان».

وفي مقابلة مع شبكة «CNN»، قال الخبير في الأرصاد الجوية، مايكل بيري: «الطريقة الوحيدة التي أدرك بها حدوث ذلك والذي نتج عنه هذه الأسماك الصغيرة التي تسقط من السماء مع عاصفة رعدية، ستكون عبارة عن زوبعة ماء صغيرة والتي تمتص الماء وأي شيء فيها لترفعه إلى قاعدة السحابة»، لافتا إلى أنه رغم ندرة هذه الوقائع، إلا أنها تحدث.