الصين سترسل بعثات إلى القطب الجنوبي للقمر

المصدر: البيان

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أكدت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء موافقة الصين على المرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر، بما في ذلك بناء محطة بحثية على القمر في غضون العقد المقبل.

وكشف نائب رئيس الهيئة، وو يان هوا، أن بلاده ستنفذ مهمات استكشاف القمر "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8" في المستقبل. بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

ووفق المخططات سيتم إطلاق مسبار "تشانغ آه-7" إلى القطب الجنوبي للقمر أولا. ونظرا لأن المسبار "تشانغ آه-6" سيكون داعما لمهمة "تشانغ آه-5" لإعادة العينات، فسيتم إطلاقه بعد "تشانغ آه-7" لإحضار عينات من القطب الجنوبي للقمر. وستكون مهمة "تشانغ آه-8" بعد "تشانغ آه-6"، وهي خطوة نحو بناء نموذج لمحطة بحثية علمية على القمر.

وأضاف وو: "إننا نستعد أيضا للعمل مع روسيا لبناء النموذج الأساسي للمحطة البحثية على القمر"، موضحا أن "بناء المحطة سيضع أساسا صلبا لنا لاستكشاف بيئة القمر وموارده بشكل أفضل، بما في ذلك كيفية استخدام الموارد القمرية وتطويرها بشكل سلمي".

وتم إطلاق مسبار "تشانغ آه-5" في عام 2020 وأعاد ما مجموعه 1731 غراما من العينات القمرية. وتشغل الصين حاليا مركبة الهبوط ومركبة التجوال "يويتو-2" لمهمة "تشانغ آه-4" على الجانب البعيد من القمر. وحقق مسبار "تشانغ آه-4" هبوطا سلسا على فوهة فون كرمان في حوض أيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في عام 2019.