دببة تقتحم سيارة وتمرح بداخلها.. فيديو

المصدر: البيان

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انتشر فيديو بشكل كبير على المواقع الإلكترونية يوثق اقتحام دببة صغار سيارة كانت متوقفة في إحدى أزقة مدينة سيررا مادري بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأخذت تلهو بداخلها.

وتمكنت الدببة من اقتحام السيارة وحبس نفسها داخلها لعدة دقائق، وبعدها بلحظات ظهرت سيارة شرطة واقتربت من الدببة، لكنها لم تتمكن من إبعادها.

وأظهر الفيديو الدببة وهي تشعل أضواء السيارة وتطلق الأبواق، وسط استغراب سكان المنطقة.

وتم إخراج الدببة من السيارة ولم شملها مع أمها، حسب ما أفادت مواقع إخبارية أمريكية محلية.