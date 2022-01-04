مرتجعات هدايا الميلاد كابوس لتجار التجزئة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أدى تدفق مرتجعات هدايا عيد الميلاد عبر الإنترنت إلى كابوس لتجار التجزئة في بريطانيا أخيراً، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، حيث أفيد عن مسارعة عمال المستودعات في البلاد لمعالجة ملايين الهدايا غير المرغوب فيها، مع تقدير متوسط التكلفة بـ 20 جنيهاً استرلينياً لكل عبوة، وفقاً لشركة إدارة المرتجعات «إن شيفت».

وقد قدرت شركة حلول مرتجعات التجارة الإلكترونية «ريباوند»، إرجاع مادة من كل ثلاث مواد أزياء تم شراؤها عبر الإنترنت، ما يشكل ضعف معدل السلع المشتراة في المتاجر.

في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة «زيغزاغ غلوبال» التي توفر برامج مرتجع عبر الإنترنت للزبائن، لصحيفة «صنداي تايمز»: «إن من المعتاد أن يكون معدل المرتجع %30 إلى %50 للملابس النسائية و%20 للملابس الرجالية في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن ألمانيا لديها أعلى معدل مرتجع قد يزيد عن %50».

وقالت مجموعة «كي بي ام جي» إن التكاليف المتصاعدة تعني أن المرتجعات تحولت إلى مصدر لمتاعب شتى لتجار التجزئة، فهي تضع فاتورة تجار التجزئة في بريطانيا عند 7 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.