نجاة سعودي من الانزلاق في مجرى سيل..(فيديو)

المصدر: البيان

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تعرضت مركبة سعودي في القصيم لانزلاق باتجاه سيل وادي السهل، وأوشكت على السقوط فيه إلا أن الجزء الخلفي منها علق بحافة السيل.

وقال قائد المركبة ، أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، لافتاً إلى أنه كان لوحده في المركبة متجهاً إلى أصدقائه الذين ظهروا في الفيديو الذي صور بطائرة درون لتوثيق الأجواء الجميلة التي شهدتها المنطقة، وفقا لما نشرته مواقع إعلام سعودية.

وأظهر الفيديو لحظة سير قائد المركبة بالقرب من السيل وانزلاق مركبته بتجاه السيل، وعلقت الإطارات الخلفية في طرفه قبل سقوطها.وبدا في الفيديو توجه أصدقاء قائد المركبة إلية للمساعدة، وقد نجحو في إخراج المركبة باستخدام وايرات لسحبها قبل سقوطها في السيل.