السعودية.. المعتدي على النساء بالأماكن العامة في قبضة الشرطة "فيديو"

المصدر: البيان

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ألقت الشرطة السعودية القبض على الشخص الذي اعتدى على النساء في مكان عام .

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يقوم بضرب وركل النساء في مكان عام وعلى الفور تدخلت الشرطة واعتقلته.

ووفق صحيفة عكاظ صرح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن المتابعة لجرائم الاعتداء على النفس أسفرت عن القبض على مواطن اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة.

وأضاف أنه تم إيقاف المعتدي واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.