نصائح لقيادة آمنة أثناء المطر
في ظل هذه الأجواء الشتوية الماطرة الرائعة نقدم لكم بعض النصائح الهامة لقيادة مركبتك بأمان أثناء المطر.
نصائح لقيادة آمنة أثناء المطر
-ابتعد عن كل شيء قد يلهيك أو يشتت انتباهك كالهاتف أو الراديو خلال قيادة السيارة.
-ضع كلتا يديك على المقود في جميع الأوقات.
-دع المصابيح الأمامية لسيارتك مشتعلة حتى في وضح النهار فهذا يمكنك من الرؤية ويمكن من أمامك من رؤيتك بشكل أسهل.
-لا بد من الحفاظ على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.
-تخفيض السرعة خلال القيادة تحت المطر، فذلك يسمح لك بأن تكون مرتاحاً ولتتمكن من رؤية ما يجري أمامك.
-الحرص على عدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه، وإن لم تمتلك الخيارات فكن حذراً وحاول تتبع سير السيارات من أمامك لتحكم على عمق المياه.
-عدم التحرك بالسيارة إلا بعد إزالة الضباب الداخلي عن زجاج السيارة.
-الحرص على إزالة الماء المتراكم عن الزجاج الجانبي وعن المرايا الخارجية التي لا يمكن إزالتها من خلال الماسحات لرؤية أوضح.
-لابد من التأكد من حالة إطارات السيارة أولً بأول.
-من الأفضل انتظار تحسن الحالة الجوية.
-تجنب القيادة بسرعة.
-التأكد من حالة السيارة .
-الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات.
-استخدام الغيارات العكسية.
-تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان
-الحذر من برك الماء.
-تهوية السيارة.