المصدر: البيان

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في ظل هذه الأجواء الشتوية الماطرة الرائعة نقدم لكم بعض النصائح الهامة لقيادة مركبتك بأمان أثناء المطر.

نصائح لقيادة آمنة أثناء المطر

-ابتعد عن كل شيء قد يلهيك أو يشتت انتباهك كالهاتف أو الراديو خلال قيادة السيارة.

-ضع كلتا يديك على المقود في جميع الأوقات.

-دع المصابيح الأمامية لسيارتك مشتعلة حتى في وضح النهار فهذا يمكنك من الرؤية ويمكن من أمامك من رؤيتك بشكل أسهل.

-لا بد من الحفاظ على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

-تخفيض السرعة خلال القيادة تحت المطر، فذلك يسمح لك بأن تكون مرتاحاً ولتتمكن من رؤية ما يجري أمامك.

-الحرص على عدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه، وإن لم تمتلك الخيارات فكن حذراً وحاول تتبع سير السيارات من أمامك لتحكم على عمق المياه.

-عدم التحرك بالسيارة إلا بعد إزالة الضباب الداخلي عن زجاج السيارة.

-الحرص على إزالة الماء المتراكم عن الزجاج الجانبي وعن المرايا الخارجية التي لا يمكن إزالتها من خلال الماسحات لرؤية أوضح.

-لابد من التأكد من حالة إطارات السيارة أولً بأول.

-من الأفضل انتظار تحسن الحالة الجوية.

-تجنب القيادة بسرعة.

-التأكد من حالة السيارة .

-الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات.

-استخدام الغيارات العكسية.

-تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان

-الحذر من برك الماء.

-تهوية السيارة.

