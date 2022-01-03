تركت خلفها 120 حفيداً.. وفاة أكبر معمرة أردنية

المصدر: البيان

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شيعت بلدة الأشرفية بلواء الكورة غربي محافظة إربد شمال الأردن الأحد أكبر معمرة في البلاد الحاجة فاطمة محمود الحمود، جدة الـ120 حفيدا من الذكور والإناث عن عمر ناهز 106 سنوات.

وقال نجل المعمرة حسين بني ارشيد لوكالة الأنباء الأردنية إن والدته أنجبت من المرحوم والده الذي عاش أيضا نحو 115 عاما وتوفي في العام 2007، عشرة أبناء منهم 6 ذكور توفي منهم اثنان قبل سنوات، كما توفيت إحدى بناتها في السبعين من عمرها قبل 12 عاما.

وأضاف أن والدته ظلت على مدى سنوات عمرها تتمتع بذاكرة وصحة جيدة.

وصرح بأنها كانت تسرد لهم حكايات عن نهايات الحكم العثماني وأيام الخير والغلال والبركة قديما.

وأشار إلى أن والدته لم تكن تعاني من أية أمراض مزمنة سوى في آخر 4 شهور عندما بدأت تشعر بالوهن.