مصر..أول قرار من المحكمة حول نجل رجل الأعمال قاتل الطلاب الأربعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتهم بارتكاب حادث مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة مما تسبب في مصرع المجني عليهم، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم كريم محمد الهواري قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة أحد المجني عليهم، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم "كريم محمد الهواري"، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة في مصر بحبس محاميين من فريق دفاع كريم الهواري، على ذمة التحقيق معهما بتهمة انتحال صفة وكلاء نيابة لطمس أدلة القضية في موقع الحادث.

وكشف مصدر قضائي تفاصيل ما حدث مؤكدا أن رجال الشرطة في مدينة الشيخ زايد عقب الحادث مباشرة تلقوا بلاغا من صاحب المنزل الذي كانت فيه كاميرا مراقبة على الطريق ورصدت الحادث، يفيد بحضور شخصين أخبراه بأنهما وكيلي نيابة ويرغبان في التحفظ على الكاميرا، ولكنه ارتاب في أمرهما وطالبهما بإبراز بطاقتي تحقيق الشخصية ففرا هاربين قبل حضور الشرطة.

وأفاد المصدر أن رجال الشرطة حرروا محضرا بالواقعة وخلال التحقيق في القضية الأساسية الخاصة بالدهس كان صاحب المنزل المذكور من بين الشهود وفي إحدى جلسات التحقيق فوجئ بوجود الشخصين الذين انتحلا صفة وكلاء نيابة فأخبر سلطات التحقيق بالأمر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد شهدت أولى جلسات محاكمة كريم الهواري بتهمة قتل 4 شباب، وهم: «عمر ويوسف وعبد الله وسعيد»، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، عددا من المشاهد، وأبرزها تعرض أسر ضحايا حادث الشيخ زايد لحالة من البكاء والإغماء.

أما عن تفاصيل محاكمة كريم الهواري، قالت والدة يوسف أحد الضحايا: «دفاع كريم الهواري بيطالب بدخوله مستشفى، وكريم ظهر في الجلسة وحاطين له شوية جبس، وإن شاء الله هيتعدم».