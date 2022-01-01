السعودية ..القبض على شخص يعتدي على نساء في تبوك..(فيديو)

المصدر: البيان

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أعلنت الشرطة السعودية القبض على سعودي وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يعتدي على عدد من النساء في مكان عام بتبوك.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن المتابعة لجرائم الاعتداء على النفس أسفرت عن القبض على مواطن سعودي اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف أنه تم إيقاف المعتدي واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.