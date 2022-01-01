كويكبان خطيران يتجهان إلى الأرض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيحلق كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين بالقرب من الأرض، وفقًا لتقرير "ذا صن"، نقلًا عن بيانات من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا).

ويُقال إن الكويكب الأول "2013 YD48" بحجم ساعة بيغ بن تقريبًا، في حين أن الجسم السماوي الثاني هو كويكب "7482 YD48"، وهو ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.

وبحسب المنشور، سيمر الجسم الأول بالقرب من كوكبنا في 11 يناير والكويكب الثاني - في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والتي، وفقًا لوكالة الفضاء، "اقتراب قريب"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

في وقت سابق، قال نائب رئيس ناسا توماس زوربوشن إن أيا من الكويكبات المعروفة حاليًا للعلم لا تشكل تهديدًا لكوكبنا في المئة عام القادمة.

ومع ذلك، أشار المتخصص، حتى الآن، اكتشف العلماء حوالي 40% فقط من إجمالي العدد التقديري لهذه الأجسام الفضائية التي يزيد حجمها عن 140 مترًا. ووفقًا لملاحظة زوربوشن، فإن معظم الكويكبات لم يتم اكتشافها بعد.