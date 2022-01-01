ماذا تقول عند نزول المطر؟

المصدر: البيان

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يعد وقت نزول المطر من أوقات استجابة الدعاء، ولا حرج في أن يسأل الإنسان الله تعالى ما شاء من خيري الدنيا والآخرة.

ومما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر: "اللهم صيبا نافعا".

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، قال: "اللهم صيبا نافعا".

وقال العلامة ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: (الصيب فأصله من صاب يصوب، يقال: صاب المطر يصوب إذا نزل). وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر قال: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) رواه البخاري.

وفي الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي اله عنه؛ أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".