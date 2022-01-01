10 نصائح من الإفتاء المصرية في استقبال عام 2022

المصدر: البيان

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وجهت دار الإفتاء المصرية 10 نصائح في استقبال العام الجديد 2022، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وجاءت نصائح «الإفتاء» لاستقبال العام الجديد كالآتي:

1. لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يُعوض، وكان الحسن البصري يقول: »إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك«.

2. لا تنس التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، إنسان قبل البنيان.

3. لا تحزن على ضياع شيء يسرك، فربما كان أمرًا عواقبه تضرك.

4. تفكر في كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك وقد كان سفيان بن عيينه يقول: «إذا المرء كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبرة».

5. اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه، لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة.

6. حافظ على صلاتك، فهي صِلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشتد عليه أمر قام إلى الصلاة.

7. استعن بالله وتيقن بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

8. اجعل للناس حظًا من الشكر، والديك إذا أنعما عليك، إخواتك إذا تشد بهم عضدك، أصدقائك وأحبابك إذ يعينوك على شؤون حياتك.

9. تعلم كل يوم ولو كلمة، فالعلم يكسبك المعرفة التي بها تستطيع القيام بحق دينك ووطنك.

10. حدد أهدافك التي تعيش من أجلها، وضع خطة تسير عليها في أيامك القادمة، لكيلا تخطئ هدفك.