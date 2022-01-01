اختناق أسرة في حمام منزلها مع بداية العام الجديد

المصدر: د ب ا

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أعلن مكتب الحماية من الحرائق أن رجلا وزوجته /19عاما/ ورضيعهما /5أشهر/ توفوا في حريق دمر منزلهم المؤجر في الفلبين اليوم السبت.

وقال المكتب إن الضحايا توفوا خنقا جراء الدخان وتم العثور على جثثهم في حمام المنزل الذي أتت عليه النيران في ضاحية كالوكان بمدينة مانيلا.

واندلع الحريق بعد أربع ساعات من احتفال الفلبينيين بالعام الجديد بعروض الالعاب النارية، رغم أنها لم تكن صاخبة مثل الأعوام الماضية قبل تفشي كورونا.

وقال محققون إن الحريق ليس له علاقة باحتفالات العام الجديد.

وفي الماضي، كانت الحرائق تندلع خلال الاحتفالات عشية العام الجديد في الفلبين بسبب العاب نارية أو مفرقعات نارية طائشة التي تم حظرها في الكثير من الأماكن في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن 85 شخصا فقط اصيبوا جراء المفرقعات النارية والألعاب النارية في الفترة من 21 ديسمبر وحتى الأول من يناير بانخفاض بنسبة 11في المئة عن حالات العام الماضي التي بلغت 96.

وجاءت الاحتفالات غير الصاخبة عشية العام الجديد في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة أنه تم زياد قيود مكافحة كورونا اعتبارا من 3 يناير الجاري وسط ارتفاع في حالات الاصابة بكورونا.