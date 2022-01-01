القطط تشعل الحرائق في كوريا الجنوبية

المصدر: البيان

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حذر مسئولو الحماية المدنية في كوريا الجنوبية، أصحاب الحيوانات الأليفة، في بيان رسمي أن القطط تسببت في إشعال الحرائق، لافتين إلى أن أكثر من 100 حريق في العاصمة سيؤول، خلال السنوات الثلاث الماضية كان سببها الرئيسي القطط.

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية تحذير إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة الكورية سيؤول، مشيرة إلى أن الأمر ينطبق على الولايات المتحدة، حيث تتسبب القطط في ألف حريق سنوياً داخل البلاد.

وذكر بيان إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة سيؤول، إن القطط تسببت في ‏‏107 حرائق منزلية بين يناير 2019 ونوفمبر من هذا العام، وتابعت: يعتقد أن القطط أشعلت الحرائق من خلال تشغيل المواقد الكهربائية، حيث يمكن ‏للقطط تشغيل المواقد الكهربائية عن طريق القفز على الأزرار الحساسة للمس - وبمجرد ارتفاع درجة ‏حرارتها يمكن أن تشتعل النيران في الأجهزة.‏

وأضاف البيان أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحرائق، وبدأ أكثر من نصفها أثناء غياب أصحاب الحيوانات ‏الأليفة عن منازلهم.

وقال تشونج جيو تشول ، مسؤول من الإدارة: "الحرائق المتعلقة بالقطط مستمرة في الحدوث مؤخرًا ‏وننصح الأسر التي لديها حيوانات أليفة بمزيد من الاهتمام لأن الحريق يمكن أن ينتشر على نطاق واسع ‏عندما لا يكون أحد في المنزل."‏

كما نصحت الإدارة أصحاب القطط بإزالة الأشياء القابلة للاشتعال، مثل المناشف الورقية من محيط الموقد، ‏واقترحت استخدام موقد كهربائي بوظيفة الفصل التلقائي لمنع مخاطر نشوب حرائق وفق اليوم السابع.‏

ووفقًا للإدارة ، تتزايد حرائق المنازل المرتبطة بالحيوانات الأليفة في سيول، وذكرت إنه بين يناير ‏وسبتمبر 2019 ، حدث 31 حريقًا من هذا القبيل - بزيادة كبيرة عن ثمانية فقط في عام 2016. ‏وأضافت أن القطط سبب معظم الحرائق.‏

ولا تقتصر المشكلة على كوريا الجنوبية، فوفقًا لجمعية الرفق بالحيوان الأمريكية، فإن الحيوانات الأليفة ‏مسؤولة عن حوالي 1000 حريق منزلي في الولايات المتحدة كل عام وتشجع الجمعية المالكين على ‏وضع أغطية أو إزالة مقابض المواقد كإجراء أمان وتقول إن على المالكين ثني حيواناتهم الأليفة عن ‏التفاعل مع الموقد.‏