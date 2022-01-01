ليلة تريو الرياض.. لوحة طربية تجمع نجوم العرب في موسم العاصمة السعودية (فيديو)

المصدر: الرياض - عصام الدين عوض

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افتتح موسم الرياض 2021 صفحات العام الجديد 2022 بأنغام 14 صوتا فنيا عربيا عانقت السحب التي غطت سماء العاصمة الرياض في ليلة تريو الرياض، بحضور فنان العرب محمد عبده، ومجموعة من النخب الفنية على مستوى العالم العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ومثل حضور "طيب القلب" كما يحلو لجمهوره أن يسميه، الفنان عبدالمجيد عبدالله مفاجأة الحفل، إذ عاد للمسرح بعد غياب طويل، وشارك في إحياء الليلة التاريخية، برفقة النجوم الفنانين والفنانات، وفي مقدمتهم محمد عبده، إضافة إلى الفنانين عبدالله الرويشد، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، وليد الشامي، نوال الكويتية، أصالة، أسماء المنور، أنغام، في (محمد عبده ارينا)

تاريخ

وتميزت ليلة تريو الرياض باستعادة عدد من الأغاني التي تمثل جزءا من تاريخ الفن العربي، حيث لامست ذائقة الجمهور مجددا في لحظات الفرح الذي عم أرجاء الحفل الذي أقيم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض.

وتزامن الحفل، الذي جاء في ليلة كان عنوانها الطرب بين نهاية عام، وبداية آخر، حيث شهدت شاشات بوليفارد رياض سيتي العد التنازلي من 10، وصولا لبداية عام 2022م، الأمر الذي جعل الحفل جزءا من تاريخ الطرب العربي في هذا العام، إضافة إلى تفرده في جمع أكبر عدد من الفنانين العرب في مكان واحد، وتحت مظلة واحدة.

فصول

وشكلت الليلة الغنائية المنفردة طابعا مختلفا عن بقية الحفلات، إذ تميزت بفصول جديدة من "التريو" الغنائي بين النجوم، حيث حظى النجوم المشاركين بشعبية جماهيرية كبيرة لدى الزوار الذين استمتعوا بأعذب الألحان والكلمات في حفل هو الأكبر من نوعه في تاريخ الغناء العربي.