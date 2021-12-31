السعودية .. وفاة صاحبة عبارة "يخسي الجوع وأنا أمك"

المصدر: البيان

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توفيت سيدة سعودية، من مدينة حائل، اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك".

واشتهرت السيدة السعودية، أم محمد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه على الرصيف في المملكة وهي تقدم الطعام لأحد المحتاجين بلا مقابل.

وودع أهالي مدينة حائل صاحبة المقطع الشهير والذي ضربت فيه المثل بالكرم والاستقبال الكريم رغم ظروفها الصعبة.

وعبر وسمي “#أم_محمد" و "#أم_الأيتام_بائعة_حائل" نعى رواد "تويتر" أم محمد التي وافتها المنية يوم أمس الخميس.

واستذكر المغردون مواقف أم محمد والتي أكدت فيها القيم والأخلاق الحميدة والتي يتميز بها الشعب السعودي بالكرم والاستقبال الكريم.

وأعاد المغردون نشر مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبات "ترند"

الذي ردت فيه بكرم على شاب جائع قصدها للحصول على وجبة مشبعة وردت عليه "أبشر بعزّك يا عيوني".