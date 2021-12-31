يقتل شقيقه الأصغر صاحب المطعم بسبب خلافات مالية

المصدر: البيان

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لقي شاب مصري مصرعه على يد شقيقه صاحب مطعم، بعد أن سدد له طعنة نافذة أدت إلى مقتله على الفور إثر مشاجرة نشبت بينهما مساء أمس، فيما توصلت التحريات المبدئية لوجود خلافات مالية بينهما.

وفي التفاصيل فقد تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بجوار مسجد الميري ووجود متوفى.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل الأخ الأصغر، 30 سنة، صاحب مطعم مصاب بجرح طعني وتوفي، وشقيقه الأكبر 41 عامًا، صاحب مسمط.

وأضافت التحريات سابقة وجود خلافات مالية بين الشقيقين على إثرها توجه المجني عليه بسيارته إلى شقيقه المتهم في مطعمه الذي يمتلكه شارع الناصرية، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى جدال عنيف فقام المجني عليه بتحطيم زجاج محل شقيقه، ما أثار حفيظته ورد عليه بتحطيم سيارة المجني عليه بكرسي.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الأمور تطورت بين الشقيقين وأشهر كل منهما سكينًا في وجه الآخر وتعديا على بعضهما البعض وسدد المتهم لشقيقه الصغير طعنة نافذة أودت بحياته.

ألقي القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والتحفظ على الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.