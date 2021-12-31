اكتشاف مخلوق غريب له 1306 أقدام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن العالم الأسترالي بول ماريك المختص بعلم الحيوان، عن اكتشاف مخلوق جديد، يمتلك 1306 أقدام، وهذا يعد رقما قياسيا جديدا.

وأشار العالم الأسترالي إلى أن العلماء اكتشفوا هذا المخلوق في الأسبوع الماضي. وأوضح: "نعم كان للحيوان المكتشف سابقا 750 قدما، وكان هذا رقما قياسيا، لأن مثل هذه الحيوانات لا يتجاوز عدد أقدامها عادة 100-200 قدم، وهذا ليس كثيرا". وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".

ووفقا له، احتسب العلماء عدد أقدام هذا المخلوق الجديد على أساس عدد شرائح جسمه.

وقال: "يوجد في كل شريحة من جسمه أربعة أقدام، في حين المخلوقات المماثلة لها قدمان في كل شريحة. لذلك بعد أن احتسبنا عدد شرائح جسمه تبين أنها 330 شريحة".

ووفقا له، التقط صورا لهذا المخلوق باستخدام كاميرا فائقة الدقة، وبعد ذلك نقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر ومن ثم تم تلوين كل شريحة بلون مختلف حسب تسلسلها الحسابي. لذلك يثق تماما بأن حساب أرجل هذا المخلوق صحيح جدا.

ويعتقد العالم، أن هذا الاكتشاف يبين، أن هناك أنواعا عديدة في الطبيعة لم تكتشف إلى الآن. ويشير إلى أنه من خلال دراسة هذه الحيوانات يمكننا أن نفهم بصورة أفضل كيف نحافظ على النظام البيئي لكوكبنا، وكذلك أفضل السبل للحفاظ على مياه الشرب.

وختم بالقول: "لا يزال هناك الكثير من الحيوانات والطيور التي لم ندرسها إلى الآن تعيش في البيئة الطبيعية. وهل تعلمون، أن الماء الذي نشربه يترشح في الواقع في التربة التي تعيش فيها أنواع مختلفة من مخلوقات متعددة الأقدام".