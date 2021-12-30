الداخلية المصرية تكشف لغز الـ 240 مليون جنيه مع مواطن

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، القبض على شخص لقيامه بغسل 240 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بغسل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأوضح البيان أن ضبط المتهم جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وأضاف البيان أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وأشار البيان إلى تربح المتهم، "وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 240 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".