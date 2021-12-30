وزير يتأخر عن مؤتمره الصحفي .. ووالدته تتصرف

المصدر: وكالات

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تأخر وزير الاستجابة لفيروس كورونا في نيوزيلندا عن مؤتمره الصحفي، اليوم الخميس، لكن والدته كانت هناك للاعتذار للصحفيين عن التأخير.

وكان الوزير النيوزيلندي، كريس هيبكنز، قد تأخر نصف ساعة تقريبا عن مؤتمره الصحفي، لكن والدته خرجت إلى الصحفيين واعتذرت عن ابنها.

أقيم الحدث الإعلامي في الهواء الطلق في محمية طبيعية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب ويلينجتون، في منطقة ليست ببعيدة عن المكان الذي يقضي به هيبكنز وعائلته عطلة عيد الميلاد، حيث كان الصحفيون في حالة انتظار عندما أخبرهم السكرتير الصحفي للوزير أن هيبكنز سيتأخر، لتطل والدة عضو مجلس الوزراء وتعتذر لوسائل الإعلام عن الإزعاج الذي تسبب فيه ابنها.

وكتبت كاترينا بينيت، العاملة في شركة "إن زد إم إي" الإعلامية، عبر تويتر "لم تكن بحاجة إلى ذلك، لكن الأمهات يبقين أمهات، كهذا التصرف مثلا".

ووفقا لبينيت، فإن والدة هيبكنز قامت بإخبار الصحفيين أن ابنها البالغ من العمر 43 عاما لم يأخذ بدلته معه لقضاء الإجازة واضطر إلى العودة إلى منزله في "أبر هت" في الصباح لاستعادتها، لكنه علق في حركة المرور.

ووصل هيبكنز في النهاية إلى المؤتمر الصحفي حيث ارتدى ملابس مناسبة، ومع وصوله الذي طال انتظاره، أطل الوزير لوسائل الإعلام قادما من جهة الأدغال، ليصبح مادة طريفة لمجموعة من "الميمات" على وسائل التواصل الاجتماعي.