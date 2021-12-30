7 رسامات سعوديات يطبعن ألوان الفرح على وجوه زوار موسم الرياض

المصدر: الرياض - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

جذبت فعالية الرسم على الوجوه في منطقة "ونتروندرلاند" زوار موسم الرياض 2021، ولا سيما الأطفال، إذ حظيت بإقبال كبير، وأضافت شغفًا استثنائيًا على رواد المنطقة، التي تعد وجهة لمحبي الألعاب بمختلف أنواعها المحلية والعالمية.

ونجح ركن "جليتز" المتميز بالرسم على الوجوه في استقطاب جميع الفئات السنيّة من الزوار للاستمتاع بالرسم الجذاب، الذي تمارسه 7 فتيات سعوديات، متخصصات في رسم البهجة وإضفاء المتعة والفرح على وجوه الزائرين المحبين للرسومات وتفاصيلها المتنوعة.

تنوع

ويمنح البراند السعودي الفرصة للتنوع في خدمات "ونتروندرلاند"، حيث يستقطب نحو 400 زائر يوميًا، في حين يطمح إلى الوصول لأكبر شريحة من الزوار، باعتباره مشاركًا في فعاليات أكبر مدينة ألعاب بالشرق الأوسط، كما يهدف لدعم المواهب السعودية من الرسامات بطريقة احترافية، وتقديمهن إلى السوق المحلية من خلال الفعاليات المتنوعة.



30 دقيقة

ويستغرق الرسم على الوجه والأيدي نحو 30 دقيقة بحسب طلب الزائر، ويتكون الفريق من 7 رسامات سعوديات وثلاثة مشرفين، ويتميز الركن بعديد من المنتجات التجميلية للمرأة، الأمر الذي أسهم في إقبال أعداد كبيرة من الزوار على الركن الذي يشكل أحد أبرز معالم المنطقة.

تزلج

وتتميز المنطقة بتنوع الفعاليات والمتاجر والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الألعاب التفاعلية التي تستقطب الزوار، ومن أبرزها ساحة التزلج المكشوفة، وتستقبل "ونتروندرلاند " الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.