الأردن.. إيقاف عمل بعض تطبيقات التواصل خلال تكميلية التوجيهي

المصدر: البيان

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أكد المهندس زيد القاضي، رئيس قسم مراقبة الجودة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، أن الهيئة ستقوم بإيقاف عمل بعض التطبيقات التي شاع استخدامها في عمليات الغش بامتحان الثانوية العامة، وذلك بطلب من وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع بدء تكميلية التوجيهي 2021.

وأوضح القاضي خلال استضافته عبر نشرة أخبار السابعة، اليوم الخميس، أن إيقاف بعض التطبيقات ستكون فقط خلال فترة الامتحان وفي الأماكن القريبة من عقد الامتحانات. وفقاً لموقع "رؤيا" الإخباري.

وأشار رئيس قسم مراقبة الجودة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، إلى أن برج الاتصالات القريب من المدرسة التي يعقد بها امتحان توجيهي سيتم التعامل معه لإيقاف عمل بعض التطبيقات الشائعة بعمليات الغش.