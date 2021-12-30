باحثون: أوروبا تشهد أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد معهد أبحاث حكومي ألماني بأن أوروبا تشهد حاليا أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق.

وقال المعهد الاتحادي لأبحاث صحة الحيوان الألماني: "إننا نشهد حاليا أسوأ موجة تفش لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق في ألمانيا وأوروبا".

ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يوميا، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية.

ووفقا للباحثين "لا تلوح نهاية في الأفق- وتتراوح الدول التي تواجه تفشيا لانفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وأيرلندا، وما بين روسيا والبرتغال". كما تم رصد حالات في كندا والهند، وشرق آسيا.

وفي ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة في طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع أكتوبر وحتى أمس 29 ديسمبر. وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسي في مناطق ساحلية.

وأشار معهد أبحاث الحيوان أنه تم تسجيل 46 إصابة في مزارع دواجن بألمانيا.

وذكر المعهد أنه في خلال نفس الفترة تم في أنحاء أوروبا اكتشاف 675 إصابة في الطيور البرية و 534 إصابة في الدواجن.