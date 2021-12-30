أرقام قياسية سُجلت في 2021 بشتى مناحي الحياة

المصدر: البيان

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من المناخ مرورا بالرياضة وعالم الفن وصولا إلى الفضاء، إليك أبرز الأرقام القياسية التي سجلت في العام 2021.

الشهر الأكثر دفئًا : يوليو

قالت الإدارة الأمريكية الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، إن شهر يوليو 2021 كان أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.

وقد تسببت حرائق الغابات في سيبيريا وأمريكا الشمالية وحول البحر الأبيض المتوسط في انبعاث مستويات قياسية من ثاني أكسيد الكربون في شهري يوليو وأغسطس، وفق برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض.

أسعار غاز قياسية: 187,78 يورو للميغا/ ساعة

مع إعادة فتح الاقتصاد المتضرر جراء كوفيد، ازداد الطلب على الغاز ما أدى إلى وصول أسعار الغاز في آسيا وأوروبا وبريطانيا إلى مستويات قياسية.

وبلغ سعر الغاز في سوق "تي تي إف" الهولندية، السوق المرجعية الأوروبية، 187,78 يورو للميغاوات ساعة.

أكبر عملية إجلاء : 123 ألف شخص من كابول/ أفغانستان

نفّذت الولايات المتحدة أكبر عملية إجلاء على الإطلاق عقب إعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في أغسطس، وهي عملية أكبر من تلك التي جرت في سايغون بنهاية حرب فيتنام.

فقد نقلت الولايات المتحدة عن طريق الجو أكثر من 123 ألف شخص من كابول بمن فيهم مواطنون أمريكيون ومترجمون أفغان وغيرهم ممن عملوا مع الأمريكيين خلال وجودهم في أفغانستان.

وتم إجلاء حوالى 55 ألف شخص من جنوب فيتنام في العام 1975.

إغلاق قناة السويس: ستة أيام

أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في مارس ما أدى إلى تعطيل الملاحة لمدة ستة أيام في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

وتسببت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، في ازدحام مروري قياسي بلغ 422 سفينة محملة 26 مليون طن من البضائع ما أدى إلى تفاقم صعوبات الإمداد التي تعرقلها أصلا جائحة كوفيد-19.

بيتكوين تحلّق: 68 ألف دولار

بلغت عملة البيتكوين مستويات قياسية أواخر العام 2021 مع وصول قيمتها إلى 68,513 دولارا في 9 نوفمبر.

وحصلت العملة الرقمية على دعم متزايد من صغار وكبار المستثمرين الذين يرى بعضهم أنها وسيلة لحمايتهم من التضخم الذي بلغ ذروته في خلال 30 عاما في الولايات المتحدة في أكتوبر.

أسعار قياسية في عالم الفن المعاصر: 2,7 مليار دولار

بيعت أعمال فنية في العام 2021، من بينها لفريدا كالو وبيار سولاج وبانكسي، بأسعار قاسية.

ولم تسجّل عائدات مبيعات الفن المعاصر هذه المستويات القياسية على الإطلاق إذ بلغ مجموعها 2,7 مليار دولار، مدفوعة خصوصا بالارتفاع الحاد لمبيعات أعمال رقمية فريدة وأعمال بتقنية "إن إف تي" أو الرموز غير القابلة للاستبدال.

سياح في الفضاء: 20 سائحا

أصبح الممثل وليام شاتنر الذي جسّد شخصية الكابتن كيرك في سلسلة أفلام "ستار تريك"، أكبر شخص يذهب إلى الفضاء في سن التسعين.

وهو كان من بين نحو عشرين شخصًا قاموا برحلة إلى الفضاء العام 2021 في صواريخ يملكها المليارديرات جيف بيزوس (بلو أوريجين) وإيلون ماسك (سبايس إكس) وريتشارد برانسون (فيرجن غالاكتيك).

رونالدو ضد ميسي

أعاد اثنان من نجوم كرة القدم، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، صياغة كتب الأرقام القياسية.

فقد اختير رونالدو أفضل هداف على مر العصور بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية (115 هدفا) وأول من يتجاوز 800 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

أما ميسي، فتفوّق على البرازيلي بيليه كأفضل هداف من أميركا اللاتينية برصيد 79 هدفا لمنتخبه الوطني.

25 متسلقا لقمة إيفرست وقناة المانش

نجح النيبالي كامي ريتا شيربا في مايو للمرة الخامسة والعشرين في بلوغ قمة جبل إيفرست، محطما رقمه القياسي لأكبر عدد عمليات تسلق لأعلى قمة في العالم على علو 8848 مترا.

من جانب آخر، أصبحت الأسترالية كلوي مكارديل والبالغة 36 عاما أكثر شخص يعبر قناة المانش (44 مرة).