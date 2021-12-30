تنفيذ انقلاب عسكري في إسبانيا بـ "الطحين والبيض".. فيديو

المصدر: البيان

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استأنفت بلدة إيبي في أليكانتي الإسبانية "حرب الطحين"، المهرجان الذي يقام سنوياً، والذي ألغي السنة الماضية بسبب كوفيد-19.

ويرتدي المحتفلون في إيبي، أزياء عسكرية وينظمون انقلاباً وهمياً، ويستولون على السلطة في المدينة حتى غروب الشمس.

وتحتفل البلدة بهذا اليوم منذ نحو قرنين، وفق "يورونيوز"

ويقوم الانقلابيون المسلحون بالطحين والبيض والألعاب النارية بالسيطرة على مجلس البلدة.

وتجري المواجهات عادة في الحي القديم من المدينة، ولكن المنظمين قرروا إجراءها في ساحة أوسع هذا العام لأسباب صحيّة.