كمية هائلة من المياه المتجمدة في أعماق وادٍ بالمريخ

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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أفاد علماء يدرسون أعماق وادي مارينرز في المريخ، أن المياه تشكل حوالي 40 % من الأرض هناك، وهو ما يمثل كمية هائلة من المياه بالنظر إلى قرب الوادي من خط الاستواء الحار والجاف في الكوكب الأحمر، مشيرين إلى أن المياه تغطي مساحة 41 ألف كيلومتر مربع.

وقد نقل موقع «غوود نيوز» عن العالم في معهد أبحاث الفضاء في موسكو الكسي مالاخوف قوله: «لقد توصلنا إلى أن جزءاً مركزياً في وادي مارينرز مليء بالمياه أكثر بكثير مما توقعنا»، مضيفاً: «هذا يشبه إلى حد كبير مناطق التربة الصقيعية على الأرض، حيث يستمر الجليد المائي بشكل دائم تحت التربة الجافة بسبب درجات الحرارة المنخفضة الثابتة».

استخدم الباحثون في سبيل التحديق في أعماق وادي مارينرز، سفينة الفضاء «ترايس غاز اوربيتر»، وهو مشروع بحثي مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية ونظيرتها الروسية «روسكوزموس»، وقبل الإعلان عن اكتشافهم، أفادوا أن جهازاً على متن سفينة الفضاء لتسجيل النيوترونات الخارجة من تربة الكوكب، احتاج حوالي ثلاث سنوات من التسجيلات للخروج باستنتاجاتهم.