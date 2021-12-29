الذئاب تظهر بشوارع بلجيكا في مشهدٍ نادرٍ.. فيديو

المصدر: البيان

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شُوهد ذئب يهرول في شارع بالقرب من مدينة أنتويرب شمال بليجكا، حيث لم تشاهد الذئاب إلا نادراً خلال المائة عام الماضية في تلك البلاد، وفق "يورونيوز".

المقطع المصوّر، الذي يبيّن الذئب وهو يركض فوق شارع إسفلتي، نشرته جمعية "أهلاً بالذئب" البلجيكية التي أطلقت على هذا الحيوان اسم "أستريكس".

يذكر أنه في خريف العام 2019، اختفت في ظروف غامضة وسط منطقة فلاندرز أنثى ذئب كان يطلقُ عليها اسم "نايا"، مما حدا بالمعنيين إلى تقديم 30 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تفكك لغز اختفاء "السرّحانة".