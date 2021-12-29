روبوتات موسم الرياض تلتقي جماهيرها وتتحدث باللهجة السعودية

المصدر: الرياض - عصام الدين عوض

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استقبلت 10 روبوتات من نوع "RS21" زوار منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، بعدة خصائص وخدمات، أهمها التحدث مع الجمهور، والرقص على أنغام أغنيات الموسم، إضافة إلى جمع الاستبيانات.

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وقدمت الروبوتات عروضًا ورقصات جماعية في استقبال "بوليفارد رياض سيتي"، وستكون في جولات متكررة في عديد من مناطق الموسم خلال الأسابيع المقبلة.

15 روبوتا

وبحسب منظمي الفعاليات يُنتظر أن يزيد عدد الروبوتات المستخدمة إلى 15 روبوتًا خلال الأيام المقبلة، وهي تتميز بأنها الأولى في العالم تحدثًا باللهجة السعودية العامية، الأمر الذي جعلها تشهد تفاعلًا كبيرًا من قبل زوار الموسم من جميع الفئات العمرية وكبار السن.

وتُعد الروبوتات الجديدة في موسم الرياض 2021، أحد الروافد التقنية للموسم في خدمة الزوار، وتقديم خدمات استثنائية، وتجارب ترفيهية نوعية في الفعاليات المقسمة على 14 منطقة بالعاصمة الرياض.

نافورة راقصة

وتُمثل منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، التي احتضنت الروبوتات في أول استخدام لها، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وتقع في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وانطلقت فعالياتها جزئيًا في 21 أكتوبر 2021م، وكان افتتاحها الكبير في الاول من نوفمبر 2021، وتضم فعاليات عدة، منها الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى عديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.