مذبحة على الطريق .. حافلة تدهس 120 رأساً من الأغنام في الأردن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مندوب الدوريات الخارجية في مدرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن من أبرز الحوادث التي تعاملت معها كوادر الدوريات ليلة أمس تعرض قطيع من الأغنام لحادث دهس من قبل حافلة على الشارع العام ما بعد منطقة الهاشمية في معان باتجاه الجنوب أدى الى نفوق 120 رأسا منها وذلك لوجودها بدون متابعة من قبل مالكها وفق صحيفة الغد.

كما وتعامل نشامى الدوريات الخارجية والدفاع المدني بحرفية تامة منذ ساعات الصباح الباكر اليوم مع حادث تصادم بين مركبة شحن (تريلا) و صهريج محمل بمادة البنزين نتج عنه انسكاب مادة البنزين على الطريق العام مقابل مديرية شرطة معان باتجاه عمان وتسبب بإغلاق المسرب الأيمن من الطريق حيث تم التعامل مع الاثر المروري الناتج عنه ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين مستخدمين الطريق الصحراوي خاصة مقابل مديرية شرطة معان باتجاه عمان الى أخذ الحيطة والحذر.