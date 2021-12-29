بالفيديو.. رد فعل طريف لسعودي أصر على دفع الحساب بدلاً من صديقه

المصدر: البيان - أحمد قوجة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو طريف يبرز شهامة وكرم شاب سعودي أصر على دفع الحساب بدلاً من صديقه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة، الشاب وهو يفتح باب السيارة ويقفز فوق سطحها بخفة ليدفع الحساب بدلاً من صديقه، في إصرار عجيب أثار ردود فعل تشيد بكرمه.

ويظهر الشاب الذي يقود السيارة وهو يمد يده ويهم بدفع الحساب، بينما يخرج صديقه الذي يجلس بجواره من الباب الآخر، قافزاً فوق السيارة بخفة وبإصرار لدفع الحساب بدلا منه.