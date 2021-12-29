الزوج دس لهم السم في الطعام.. مفاجأة مؤلمة حول واقعة وفاة أم وأبنائها الثلاثة

المصدر: البيان

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كشف تحقيقات وتحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف في مصر عن مفاجأة في واقعة العثور على جثة أم وأبنائها الثلاثة بمدينة الواسطى، حيث تبين أن وراء الواقعة الزوج، والذي وضع سم فئران لهم في الطعام الذي كان عبارة عن وجبة «محشي».

وكانت مباحث مديرية أمن بني سويف قد كثفت تحرياتها حول واقعة وفاة أم وأبنائها الثلاثة، الثلاثاء، واشتباه بالتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة محشي داخل منزلهم بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أمن بني سويف تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة 4 من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى، وتم تشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث وظروفه.

وبالفحص، تبين وفاة كل من سيدة عبدالمحسن سيد، وأبنائها طه أحمد طه 15 سنة، وآية أحمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن أحمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

وناظرت جهات التحقيق الجثث في محل الواقعة، كما أجرت المعاينة اللازمة بالإضافة إلى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة، وسحب عينة من بقايا الطعام «المحشي»، وسماع أقوال الزوج والجيران لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي وتشريح الجثامين الأربعة.