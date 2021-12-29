رائحة عطر فاخر تطيح بلص

المصدر: (دبي ـــــ البيان)

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حاول سلمان يونوسوف البالغ من العمر 47 عاماً من أهالي موسكو سرقة عطر «بلانج إيو دي توليت» (Blanche eau de toilette) في متجر «متروبوليس» بشمال غربي موسكو، مهدداً بتفجير قنبلة بيده.

واضطر رجال الشرطة الذين وصلوا إلى المتجر فوراً لإجلاء زواره كلهم وإلقاء القبض على المجرم. فتبيّن أن الإنذار كان خطأ والقنبلة خادعة واعترف السارق سيئ الحظ في قسم الشرطة بأنه ارتكب السرقة لسبب أن رائحة العطر «سلبت عقله».

بينما قالت طبيبة الأمراض النفسية، ميلا كريتوفا، في مقابلة مع صحيفة غازيتا.رو إن العطر لا يتم تسويقه كأي مُنتج مثير ومغرٍ بشكل خاص، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويبدو أن العطر، حسب الطبيبة، لفت أنظار السارق بعلامته التجارية باهظة الثمن. ولم يذهب اللص ضحية لرائحة عطر أخذت عقله كما يقول، بل قرر أن يقدم هدية فاخرة لحبيبته في ليلة رأس السنة.