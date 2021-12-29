ياباني على القمر في النصف الثاني من العقد الجاري

المصدر: (طوكيو ـ رويترز)

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راجعت اليابان جدول خططها لاستكشاف الفضاء، أمس، بهدف وضع إنسان ياباني على القمر في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع لإتمام الخطة «الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملاً ومقدرة على الحلم لكنه يعد أيضاً أساساً رئيسياً لمجتمعنا الاقتصادي فيما يتعلق بأمننا الاقتصادي».

ووفقاً لمسودة جدول الخطة، تهدف اليابان إلى وضع أول إنسان غير أمريكي على القمر في إطار برنامج أرتيمس، وهو مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء للقمر. وتكشف الخطة أيضاً تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ في 2024 ولإيجاد سبل أيضا لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء.

كما تهدف الصين المجاورة إلى أن تصبح قوة رئيسية بمجال الفضاء بحلول 2030 وتخطط أيضاً لوضع رواد فضاء على القمرما يزيد من احتمال حدوث سباق آسيوي بالفضاء. ويأتي إعلان اليابان عن أهدافها بالفضاء بعد عودة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا للأرض بعد قضائه 12 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية.