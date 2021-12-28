السعودية.. فريق طبي ينقذ طفلاً ابتلع إسوارة

المصدر: البيان

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استطاع فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية من إنقاذ حياة طفل في السادسة من عمره، حضر لطوارئ المستشفى يشتكي ألماً في البطن لازمه 4 أيام وازدادت الآلام مع الوقت. بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أظهرت صور الأشعة وجود جسم غريب في الأمعاء، تبين أنها"إسوارة".



وتم إدخال الطفل فوراً لغرفة العمليات واستخراج الجسم الغريب، وجرى استئصال الأجزاء المتضررة من الأمعاء في عملية استغرقت ساعتين ونصف الساعة، تكللت بالنجاح.