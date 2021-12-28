بالفيديو.. 5 إصابات جراء اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام شاحنة بجدار مسجد في مدينة جدة، ما خلف 5 إصابات وأضرار مادية كبيرة.

ووثق الفيديو الإصابات والأضرار البشرية والمادية الناتجة عن الاصطدام.

وتداولت صحف محلية بالسعودية مقطع الفيديو، موضحة أنها توثق "لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".