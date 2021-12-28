بالفيديو.. 5 إصابات جراء اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام شاحنة بجدار مسجد في مدينة جدة، ما خلف 5 إصابات وأضرار مادية كبيرة.
ووثق الفيديو الإصابات والأضرار البشرية والمادية الناتجة عن الاصطدام.
وتداولت صحف محلية بالسعودية مقطع الفيديو، موضحة أنها توثق "لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".
بالفيديو.. 5 إصابات جراء اصطدام شاحنة بمسجد في #السعوديةhttps://t.co/41OfvT8YmJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cpKS75WME7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2021