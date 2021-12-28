فيديو مذهل لدوران المحطة الفضائية الدولية حول الأرض

المصدر: البيان

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نشرت مؤسسة "روس كوسموس" مقطع فيديو عالي الدقة يظهر دوران المحطة الفضائية الدولية حول الأرض.

وأشار رائد الفضاء الروسي، بيوتور دوبروف، الذي قام بتصوير لقطات المقطع، إلى أنه حاول إظهار جمال مظهر الأرض من الفضاء أثناء دوران المحطة دورة كاملة حولها، كما حرص على توثيق حدث انفصال مركبة Progress M-UM عن المحطة.

وقال دوبروف في تدوينة له على "إنستغرام": "تمكنا من توثيق لقطات تاريخية لانفصال المركبة الروسية عن المحطة، وواكبنا في المقطع دوران المحطة حول الأرض.

وكانت مركبة الشحن الفضائية الروسية قد انفصلت عن المحطة فجر 23 ديسمبر الجاري، وبعد دخولها الغلاف الجوي للأرض احترقت بعض أجزائها، أما أقسامها الباقية فسقطت وغرقت في المحيط الهادئ على بعد 2460 كلم عن مدينة ويلنغتون عاصمة نيوزيلندا.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا "روس كوسموس": أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا: مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.