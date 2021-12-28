أخطأ مرتين.. عمدة كييف يهنئ الأوكرانيين بالعام "2220"ثم 2222!

المصدر: البيان

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وقع عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو في موقف محرج، حيث أخطأ بتهنئة السكان بمناسبة العام الجديد.

وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر فيها كليتشكو، وهو يهنئ الأوكرانيين بحلول "العام 2220"، ثم حاول السياسي تصحيح خطأه، وهنأ السكان "بالعام 2222".

وتجدر الإشارة إلى أن فيتالي كليتشكو رياضي سابق مشهور، كان بطل العالم في الملاكمة قبل بدء عمله السياسي، وهو يشغل منصب عمدة كييف منذ العام 2014، واشتهر بالكثير من التصريحات التي تميزت بزلات اللسان المختلفة، بحسب "سبوتنيك".