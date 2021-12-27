آية جلال أول مذيعة محجبة على قناة أمريكية

المصدر: البيان

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عبرت المذيعة المصرية آية جلال، عن فخرها الكبير كونها أول إعلامية محجبة تظهر على شاشة قناة إخبارية أمريكية، حيث ظهرت على قناة (WFSB) الإخبارية التابعة لشبكة (CBS)الأمريكية، لتقدم التغطية الإخبارية الخاصة بالقناة يوم السبت الماضى.

ونشرت آية عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة لها خلال تقديم الأخبار، لتحتفي بهذه اللحظة التاريخية المميزة لها، وعلقت علي الصورة: "اليوم كانت أول مرة أظهر فيها على أخبار WFSB.. وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها امرأة محجبة في ولاية كونيتيكت.. متحمسة لهذا الحدث الهام الشخصى والمهنى.. أتمنى للجميع إجازة سعيدة وآمنة".

وشاركت آية عبر حسابها بالكثير من التغريدات للعاملين معها بالقناة أثناء ترحيبهم بها للعمل معهم، موجهة لهم الشكر، قائلة: "حقا إنه لشرف وفخر كبير.. شكرا لكم جميعا على رسائلكم الرقيقة.. إنها تعني الكثير لى".

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية تخصصت آية جلال في الصحافة والعلوم السياسية في جامعة كوينيبياك في هامدن الأمريكية ، حيث شاركت في Q30 Television ، وهي محطة تلفزيونية يديرها الطلاب في الحرم الجامعي ، قبل تخرجها في عام 2018.

وخلال الفصل الدراسي الأخير لها في الجامعة، تقدمت للعمل في قناة News 8 وتم قبولها، وعملت بها لأكثر من عام، وكانت تريد أن تكون علي الهواء أكثر، لكنها كانت قلقة من أن حجابها سيمنع ذلك، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ctinsider".

وقالت آية خلال حديثها مع صحيفة محلية :" كنت أخشى أنه بسبب حجابي ، لن تقبلني أي محطة إخبارية لشغل موقع على الهواء ، ولهذا السبب ذهبت في البداية للحصول على وظيفة خلف الكواليس ، لكن زملائي دفعوني إلى ذلك".

وبدأت العمل على اكتساب الخبرة الميدانية وتجميع السيرة الذاتية ، وتم تعيينها في ديسمبر 2018 لتقديم التقارير والإنتاج في WFSB-TV. وراء الكواليس لمدة عامين تقريبًا ، وعملت في إعداد التقارير الصباحية بعد ذلك، قائلة :"طوال رحلتي ، كانت لدي شكوك حول قدرتي على اقتحام الصناعة ، لا سيما بصفتي محجبة ، لكن لحسن الحظ ، كان لدي زملاء داعمون بشكل لا يصدق شجعوني على طول الطريق".