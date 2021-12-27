النيابة المصرية تكشف السبب الحقيقي لوفاة ابنة ملحن خليجي

المصدر: البيان

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كشفت تحقيقات النيابة المصرية، اليوم الأحد، عن ملابسات حادث مقتل ابنة ملحن خليجي شهير في منطقة القاهرة الجديدة بالعاصمة المصرية.

وكشف تشريح الجثة عن السبب الحقيقي وراء الوفاة وهو إصابة المتوفاة بجلطة في الرئة، حيث كانت تعاني من المرض منذ فترة ومكثت داخل أحد المستشفيات وخرجت مؤخرا.

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن نيابة القاهرة الجديدة قالت إنه لا توجد شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة إبنة ملحن خليجي شهير، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، وأن خادمتها عثرت عليها متوفية فأبلغت الشرطة، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وكشف تشريح الجثة عن السبب الحقيقي وراء الوفاة وهو إصابة المتوفاة بجلطة في الرئة، حيث كانت تعاني من المرض منذ فترة ومكثت داخل أحد المستشفيات وخرجت مؤخرا.

من جانبها، أمرت النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرفها، للتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابعة لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لمسقط رأس المتوفية.

يذكر أن أجهزة الأمن المصرية كانت قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة التجمع الخامس، انتقل على إثره رجال الشرطة وتبين أنها جثة لشابة تدعى أ. ع، تبلغ من العمر 24 سنة، تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقى شهير.