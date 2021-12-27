إنقاذ عروسين أردنيين علقا بالوحل بسبب الأمطار

المصدر: البيان

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أكد العقيد أسامة كسراوي، مدير دفاع مدني شرق العاصمة الأردنية عمان، أن كوادر المديرية تعاملت خلال المنخفض الجوي الأخير مع ما يقارب من 2200 حادث على مدار 4 أيام.

وأوضح كسراوي أن كوادر دفاع مدني شرق عمان تعاملت خلال المنخفض الجوي الأخير مع محاصرة عروسين بالوحل داخل سيارة بمنتصف الليل في منطقة المقابلين.

وأضاف أنه تم التعامل مع الحادثة من خلال سحب العريس والعروس من داخل السيارة لمنطقة آمنة، ثم تم سحب السيارة ليواصلوا مسيرهم بعد ذلك إلى وجهتهم.

وأشار كسراوي إلى أن المديرية تعاملت خلال المنخفض الجوي الأخير مع بلاغات أخرى اعتيادية.