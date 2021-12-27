توربينات «ذكية» تتوقف ذاتياً عند اقتراب الطيور

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تعتبر طاقة الرياح أداة للحد من انبعاثات الكربون، لكن (توربيناتها): «المحركات الآلية» قد تشكل تهديداً للطيور والخفافيش، وقد أثبتت تقنية قائمة على الكاميرات والذكاء الاصطناعي أخيراً قدرتها على التعرف على النسور والصقور والطيور الجارحة الأخرى أثناء اقترابها، بوقت كافٍ لإيقاف التوربينات.

ووفقاً لموقع «غود نيوز» الكندي، يمكن أن تكتشف الأداة المسماة «أيدنتيفلايت» من إنتاج شركة «بولدر كولورادو» رحلات الطيور بمعدل يزيد 5.62 مرات على المراقبين البشريين، وبمعدل دقة يصل إلى 94 %، وباستخدام مستشعرات بصرية عالية الدقة، تقوم بحسبان سرعة الطائر ومسار طيرانه، فإذا كان على مسار تصادمي مع التوربين، يتم إرسال إشارة لإغلاق التوربين.

وتبين أن نظام التتبع تمكن من الحد من نفوق النسور بمزرعة «كاتيل هيل ويند» في تسمانيا بأستراليا بأكثر من أربعة أخماس. وفي كل يوم تم إيقاف حركتها بمعدل 400 مرة، عبر مجال 48 توربين، لمدة دقيقتين في كل مرة.

كما تراقب شبكة من وحدات كاميرا «أيدنتيفلايت» حالياً النسور، في مشروع لطاقة الرياح اسمه «توب أوف ذا وورلد» لشركة ديوك إنرجي «فيوايومينغ»، بعد أن تسببت وفيات النسور في انتهاك الشركة لقانون معاهدة الطيور المهاجرة.