أمطار غزيرة في عدة مناطق بالسعودية (فيديو)

المصدر: البيان

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شهدت عدة مناطق بالسعودية اليوم أحوالا جوية غيرة مستقرة اليوم، وخاصة الأجزاء الوسطى والشرقية، وأظهرت مقاطع فيديو أمطارا غزيرة وسيولا بعدة مناطق، منها بلدة الصفرات بشمال غرب الرياض.

وقال حساب "طقس العرب-السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات، اليوم الأحد، إن "آخر صور للأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بحزام من السحب، يتخلله بعض الهطولات المطرية الخفيفة والمتوسطة في أجزاء متفرقة".

وأضاف : "خلال الساعات القادمة يتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال منطقة الرياض وأجزاء من القصيم، وامتدادا حتى الأجزاء الجنوبية من منطقة حائل، كما وتشمل فرص الأمطار كلا من الإحساء والدمام الجبيل، على فترات".