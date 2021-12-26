مصر.. انتحار موظف داخل مقر عمله لسبب صادم

المصدر: البيان

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أقدم موظف في مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، داخل إحدى الشركات بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بسبب توبيخ مديره له وخصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو لصديقة الموظف المنتحر بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وسردت تفاصيل الواقعة وقالت: إن صديقها كان يقف بجانبها قبل انتحاره بدقائق، وأقدم على الانتحار بسبب معاملة مديره السيئة وتوبيخه المستمر له وخصم عدة أيام من راتبه وهدده بالفصل وكان يمر الضحية بضائقة مالية".

والبداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا مفاده انتحار موظف داخل شركة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة موظف يدعى نور، ملقاة على الأرض وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مرور الضحية بضائقة مالية وبالتزامن مع توبيخ مديره له قام بالانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.